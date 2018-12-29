Анкара, 29 декабря, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма на пост мэра Стамбула, 29 декабря передает агентство Associated Press.

securityconference.de Бинали Йылдырым

Йылдырым, в настоящее время занимающий пост спикера турецкого парламента, был премьер-министром до изменения конституции Турции.

Пост премьер-министра в Турции упразднен после конституционного референдума 2017 года, который расширил полномочия президента.

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