Нефтеюганск, Югра, 29 декабря, 2018, 19:25 — ИА Регнум. В Нефтеюганском районе Югры после ДТП с шестью погибшими и 18 пострадавшими введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Создан и работает оперативный штаб. Также открыта горячая линия, которая действует по номеру телефона 8 3467 397 777.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ближе к вечеру 29 декабря в Нефтеюганском районе Югры разбился автобус, в котором находился 21 сотрудник компании «РН-Бурение». Также участниками ДТП стали ещё три единицы транспорта, в том числе грузовик, с которым столкнулся автобус.

В результате ДТП погибли шесть человек (из них пять — пассажиры и водитель автобуса, а ещё один — водитель встречного грузовика). Ещё 18 человек получили травмы.