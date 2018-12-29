Лондон, 29 декабря, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Британские учёные из университета Сассекса опубликовали результаты научного исследования, в центре которого был эксперимент с участием более чем 800 добровольцев. О подробностях исследования, получившего название «Сухой январь», сообщает портал EurekAlert.

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Ученые предложили добровольцам на месяц отказаться от спиртных напитков.

В результате месячного «алкогольного воздержания» участники эксперимента в среднем стали на 25% реже употреблять алкоголь, а также в полтора раза реже напиваться до состояния алкогольного опьянения.

Кроме того, ученые отметили, что с января 2018 года, когда проводился эксперимент, реже и меньше стали употреблять спиртные напитки даже те его участники, которые не смогли продержаться без выпивки «целый» месяц.

В числе прочих результатов эксперимента британские ученые отметили улучшение сна, прилив энергии, и даже состояния кожи.

Проведенное научное исследование дало ученым основание утверждать, что отказ от алкоголя положительно влияет на людей.