Киев, 29 декабря, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Компания ДТЭК не является монополистом энергетического рынка Украины, решили в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ), заявил глава АМКУ Юрий Терентьев, сообщило 28 декабря информационное агентство «Украинские новости».

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По данным АМКУ, предприятия группы ДТЭК генерируют 24−26% электроэнергии, в то время как монополистом, согласно украинскому законодательству, считается субъект, производящий более 35% электроэнергии.

Расследование в отношении ДТЭК длилось с 2015 года, после обращения в Антимонопольный комитет представителей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Компания ДТЭК была создана в 2005 году. Она объединила энергетические активы, принадлежащие олигарху Ринату Ахметову.

По данным депутата Верховной рады Украины Сергея Лещенко, фактическим совладельцем компании является президент Украины Пётр Порошенко, который скупил долги ДТЭК перед международными банками.

Своим успехом компания во многом обязана печально известно формуле «Роттердам плюс», по которой определяется стоимость энергетического угля для украинских электростанций — цена на уголь в порту Роттердама плюс стоимость его доставки из Нидерландов на Украину. В реальности уголь продолжают возить из Донбасса, покупая его при посредничестве России, а разница в цене уходит владельцам ДТЭК.

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