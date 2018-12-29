Праздник выпускников «Алые паруса» прошёл в Санкт-Петербурге 28 июня и Мариуполе 23 июня. В 2024 году «Алые паруса» посвятили Году семьи. Площадку на Дворцовой площади оформили с отсылкой к образу семейного древа.

Алексей Даничев/РИА Новости

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Официальный старт празднику дал губернатор Александр Беглов, по традиции ударив в корабельный колокол. На Дворцовой площади он открыл праздничный концерт.

Валентин Егоршин/ТАСС

Ведущими праздника стали Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. На сцену вышли Люся Чеботина, АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Ваня Дмитриенко.Хедлайнером мероприятия стал певец Мот. Выход исполнителей сопровождали артисты балета «Тодес» и воздушные гимнасты.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На концерт в Санкт-Петербурге съехались выпускники из 38 российских регионов, в том числе из Новороссии и Донбасса. Воочию увидеть «Алые паруса» смогли выпускники из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана и 13 стран Африки, включая Алжир и Нигерию. В мероприятии приняли участие около 70 тысяч выпускников.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Петр Ковалев/ТАСС

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Зрители также увидели проход брига «Россия» — главного символа праздника «Алые паруса». Под залпы салюта судно прошло от Летнего сада и пересекло створы Троицкого и Дворцового мостов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Александр Гальперин/РИА Новости

Паруса брига подсвечивали 42 специальных прибора. Ещё 48 таких элементов разместили вдоль бортов судна. Сложилась традиция, что выпускники, встречая корабль с алыми парусами, могут загадать желание.

Алексей Даничев/РИА Новости

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В честь праздника на зданиях комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге включили праздничную подсветку. От основания до шпиля небоскрёб засиял алым цветом.

Петр Ковалев/ТАСС

Александр Демьянчук/ТАСС

На «Алых парусах» в Петербурге показали фрагмент торжества в Мариуполе. Там праздник выпускников «Алые паруса» провели 23 июня.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Торжество прошло на побережье Азовского моря. В нём приняли участие более 250 человек. На празднике выступили местные творческие коллективы. Для участников мероприятия провели большой концерт и световое шоу. Мариуполь проводит мероприятие с 2022 года.

Главным событием мероприятия в Мариуполе стал проход яхты «Ассоль» под алыми парусами.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Впервые праздник «Алые паруса» организовали в 1968 году. Праздник проводился до 1979 года. После длительного перерыва в 2005 году традицию возродили.