Москва, 29 декабря, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Бабушкинский суд Москвы признал виновным лидера националистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича по кличке Тесак в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Вердикт был вынесен сегодня, 29 декабря.

DenTV Максим Марцинкевич

Марцинкевич признан виновным в инкриминируемом ему преступлении. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что под предлогом осуществления социально-значимых проектов, якобы связанных с противодействием распространению наркотиков, в период с 2013 по 2014 годы Марцинкевич вместе со своими подельниками, будучи участниками движения «Реструкт», совершали в Москве разбойные нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.

Пострадавшие от действий Марцинкевича и его банды подвергались избиению, у них отбирали имущество, а для унижения публично обливали красящими веществами.

Помимо Марцинкевича, тюремные сроки получили ряд его подельников.

Так, Елизавета Симонова по прозвищу Лютая получила 2 года и 11 месяцев тюрьмы (на момент совершения преступления она была несовершеннолетней).

Другие участники движения Реструкт, Евдоким Князев и Михаил Шаланкевич, получили восемь и шесть лет лишения свободы соответственно.

С обвиняемых также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевших.

Стоит отметить, что это повторное рассмотрение дела националистического движения «Реструкт». Первоначальное решение, по которому Марцинкевич также получил 10 лет колонии строгого режима, было вынесено Бабушкинским судом Москвы в июне 2017 года. Однако Московский городской суд приговор отменил и направил материалы на новое расследование.