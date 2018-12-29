Нефтеюганск, Югра, 29 декабря, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Авария с автобусом на 820-м километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Югре унесла жизни буровых мастеров компании «РН-Бурение» из трёх регионов России. Погибли двое сотрудников из Уфы, один из города Отрадного Самарской области и ещё один из Краснодара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей Югры.

young_fellow Гвоздика

Также погибли водители автобуса и встречного грузовика.

Губернатор автономного округа Наталья Комарова на экстренном заседании окружной комиссии по ЧС поручила своим подчинённым оперативно связаться с родственниками погибших и с представителями власти этих регионов.

«Также необходимо связаться с родными людей, находящихся на лечении», — сказала губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе 16:00 по местному времени на территории Югры разбился автобус с сотрудниками компании «РН-Бурение». Внутри находился 21 человек. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу.