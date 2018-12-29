Луганск, 29 декабря, 2018, 22:04 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) глава республики Леонид Пасечник назначил глав девяти министерств, сообщает 29 декабря «Луганский информационный центр».

Sovminlnr.ru Леонид Пасечник

Согласно сообщению, на руководящие должности были назначены следующие люди:

министр природных ресурсов и экологической безопасности — Дегтярев Юрий Анатольевич ;

министр иностранных дел — Дейнего Владислав Николаевич ;

министр труда и социальной политики — Малахова Светлана Анатольевна ;

министр финансов — Мануйлов Евгений Владимирович ;

министр здравоохранения — Пащенко Наталия Александровна ;

министр сельского хозяйства и продовольствия — Пронько Юрий Александрович ;

министр культуры, спорта и молодежи — Сидоров Дмитрий Сергеевич ;

министр связи и массовых коммуникаций — Фетисов Олег Васильевич ;

министр образования и науки — Цемкало Сергей Александрович.

Напомним, ранее Пасечник назначил еще трех министров: Антонова Анатолия Андреевича — министром госбезопасности, Кацавалова Евгения Анатольевича — главой МЧС, Корнета Игоря Александровича — главой МВД. Премьер-министром ЛНР был назначен Козлов Сергей Иванович.