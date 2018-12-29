Калуга, 29 декабря, 2018, 16:25 — ИА Регнум. В Подмосковье силами линейного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Москва» проводятся восстановительные работы по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе. Как сообщили 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области, в город Кремёнки Жуковского района направлена передвижная дизельная котельная аварийно-восстановительной службы области для отопления детского оздоровительного лагеря «Робин Гуд». В настоящее время там отдыхают около 400 детей и работают около 60 человек обслуживающего персонала.

Admobninsk.ru Передвижная дизельная котельная аварийно-восстановительной службы

Запуск газа в пострадавшие от последствий аварии районы Калужской области запланирован сегодня в интервале от 20:00 до 24:00.

На территории региона под председательством заместителя губернатора Калужской области Василия Быкадорова работает комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По последним данным, подача газа по временной схеме в населенные пункты Тарусского и Жуковского района уже началась.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 декабря 2018 года между городами Протвино и Серпухов Московской области произошел разрыв магистрального газопровода, в результате которого отключилась подача газа на ГРС «Протвино». Без газа остались 12,5 тысячи жителей Жуковского и Тарусского районов.