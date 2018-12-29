РФ расширила санкции против Киева и движется навстречу Минску: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Россия расширила антиукраинские санкции;
- О движении Москвы и Минска друг к другу;
- Ввоз томатов из Турции в Россию может быть удвоен;
- Омский губернатор лишил должностей 14 чиновников;
- Авария на газопроводе оставила без газа и тепла тысячи калужан.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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