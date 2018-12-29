Калуга, 29 декабря, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника следственного отдела районного органа внутренних дел. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Как сообщил 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела процессуального контроля СУ СК России по Калужской области Дмитрий Одинцов, по версии следствия, 25 декабря 2018 года подозреваемый получил 150 тысяч рублей от местного жителя, которому пообещал решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности.

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Между тем, как полагает следствие, сотрудник ввел мужчину в заблуждение, поскольку решение об отказе в возбуждении уголовного дела было уже принято, а в действиях самого местного жителя вообще отсутствовал состав преступления.

В настоящее время сотрудник полиции содержится под домашним арестом и уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Напомним, в 2017 году в Калужской области на учет поставлено 250 коррупционных преступлений и с 64 до 120 возросло число выявленных фактов взяточничества. Принятые правоохранительными органами процессуальные меры позволили арестовать и изъять имущество по делам о преступлениях коррупционной направленности на сумму свыше 88 млн рублей. Взяточничеству наиболее подвержена бюджетная сфера.