Людиново, Калужская область, 29 декабря, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России «Людиновский» Юрия Васюкова и его 63-летнего знакомого. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Об этом 29 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК России по Калужской области Валерий Киреев.

Kaluga.sledcom.ru

По его словам, преступление выявлено в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий службы собственной безопасности УМВД России по Калужской области и регионального УФСБ.

По версии следствия, 27 декабря сотрудник полиции и его соучастник были задержаны с поличным при получении 100 тысяч рублей от лица, подозреваемого в совершении хищения, за решение вопроса о неприменении к нему наказания в виде лишения свободы. Как полагает следствие, Васюков и второй фигурант дела ввели гражданина в заблуждение, так как повлиять на наказание не могли.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании начальнику полиции меры пресечения в виде заключения под стражу. 28 декабря он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Второй подозреваемый обязан явкой. Проводится расследование», — сказал Валерий Киреев.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный начальник отдела межмуниципального отдела МВД России «Людиновский» находится в следственном изоляторе Калуги. Временно исполняющим обязанности начальника отдела полиции назначен Сергей Шаров.