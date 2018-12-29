Обнинск, Калужская область, 29 декабря, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Митинг памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении территории Обнинска Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 29 декабря у мемориала «Вечный огонь». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, на митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, представители общественных организаций, школьники, а также глава городского самоуправления, председатель обнинского Городского собрания Владимир Викулин и заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова.

Admobninsk.ru На митинге памяти выступил глава городского самоуправления Обнинска Владимир Викулин.

Перед началом митинга представители обнинского духовенства отслужили панихиду по освободителям Калужской земли.

«Сегодня исполняется 77 лет с того дня, когда армия под командованием Александра Наумова освободила Обнинскую землю. Хочу поблагодарить всех ветеранов за этот подвиг. Вечная память погибшим, вечная слава живым! — сказал в своем выступлении глава городского самоуправления Владимир Викулин. — Сейчас Россия сильна как никогда, но это не устраивает некоторые страны Европы и США. Тем не менее Россия никогда не допустит, чтобы повторились страшные события 1941−45 годов».

На митинге также выступили заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова, ветеран Великой Отечественной войны Георгий Абакумов. Эмоциональным было и выступление представителя городской организации «Российский союз молодежи» Андрея Кузьмина.

Затем после минуты молчания и гимна Российской Федерации к Вечному огню были возложены венки и цветы. Военнослужащие ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и обнинские казаки возложили цветы к памятнику генералу Александру Наумову.

Командир 312-й стрелковой дивизии Красной армии Александр Наумов и его 11 тысяч бойцов в тяжелые для страны дни октября 1941 года защищали землю Калужщины. В кровопролитных боях погибло более 9,5 тысячи человек. Из уцелевших бойцов 312-й дивизии и еще двух соединений сформировали 53-ю стрелковою дивизию, командиром которой стал Александр Наумов. Эта дивизия 28−29 декабря 1941 года освободила Белоусово, железнодорожную станцию Обнинское, поселок Бодрая Жизнь, деревню Пяткино. А за освобождение Малоярославца и Медыни 12 января 1942 года дивизия получила звание гвардейской, а Александр Федорович Наумов был награжден орденом Ленина.

Александр Федорович Наумов является первым почетным гражданином города Обнинска и похоронен на Кончаловском кладбище в Обнинске.