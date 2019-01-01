Красногорск, 1 января, 2019, 19:45 — ИА Регнум. В Московской области с 1 января подорожали услуги газоснабжения, сообщили в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Повышение тарифов ЖКХ

В комитете пояснили, что повышение вызвано увеличением налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Рост также может произойти и с 1 июля, но решение пока не принято.

С 1 января плата за пользование газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения вырастет на 1 рубль 6 копеек или на 1,7% и составит 64,6 рублей на одного человека в месяц при нормативе потребления 10 м3 /чел.

Плата за пользование газовой плитой и газовым водонагревателем вырастет на 90 копеек на человека в месяц, или на 1,7% и составит 131,67 рублей при нормативе потребления 23,1 м3 /чел.

Плата за индивидуальное газовое отопление поднимется на 9 копеек за 1 куб. м газа, стоимость которого 5,617 руб./ м3 при расчетах за газ по счетчикам.