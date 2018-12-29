Калуга, 29 декабря, 2018, 14:33 — ИА Регнум. В Калуге капитан внутренней службы Максим Зиновьев, рискуя жизнью, вынес из горящего дома двух пожилых людей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Калужской области, происшествие, которое едва не закончилось трагедией, случилось 5 декабря 2018 года около 22:00 на улице Смоленской областного центра.

40.fsin.su Капитан внутренней службы Максим Зиновьев

Придя домой после службы, старший инженер группы, офицер внутренней службы Максим Зиновьев проводил вечер дома. Выглянув в окно, Зиновьев увидел огонь и сильный дым в соседнем здании. Вызвав пожарную охрану офицер, не раздумывая бросился на помощь. Выбив стекло в окне, Максим Зиновьев вытащил из горящего дома женщину. Она сообщила, что в квартире остался её больной муж, который лишен возможности передвигаться самостоятельно.

Капитан УФСИН проник в наполненную густым черным дымом квартиру и вынес на улицу пожилого мужчину. Оба пенсионера были доставлены в больницу. Сейчас их жизнь и здоровье вне опасности.

Отважного капитана Максима Зиновьева, спасавшего двух человек на пожаре, наградили медалью МЧС «За содружество во имя спасения».

Как сообщало ИА REGNUM, студент обнинского политехникума Института атомной энергетики МИФИ Артём Ларюнин награждён медалью «За отвагу на пожаре». Такой чести молодой человек удостоился за проявленное личное мужество и героизм. Артём спас из горящего деревянного дома женщину с двумя детьми. Пожар начался 22 января 2018 года в квартире и на лестничной клетке первого этажа жилого дома на Парковой улице. Далее огонь распространился на второй этаж, в результате чего возникло сильное задымление. Люди, находившиеся на верхнем этаже здания, были отрезаны от единственного пути эвакуации. Одна из жительниц дома попыталась с двумя маленькими детьми пяти и семи самостоятельно выбраться из горящего помещения, но из-за сильного задымления они не смогли спуститься вниз по лестнице. В результате им пришлось вернуться в свою комнату. От густого и едкого дыма женщина начала терять сознание. Артём Ларюнин помог пострадавшим перебраться в свою комнату, а затем по очереди спустил детей и женщину на улицу через окно.

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