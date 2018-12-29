Людиново, Калужская область, 29 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В Калужской области оперативными сотрудниками ФСБ России задержан за получение взятки подполковник полиции — начальник МОМВД России «Людиновский». Как сообщает 29 декабря об этом паблик «Подслушано в Людиново», сумма взятки составила 100 тыс. рублей. По неподтвержденной официально информации, задержанный полицейский находится в следственном изоляторе Калуги. Временно исполняющим обязанности начальника МОМВД России «Людиновский» назначен Сергей Шаров.

(сс) sajinka2 За взятку

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в правоохранительных органах Калужской области воздержались от любых комментариев по поводу задержания начальника отдела полиции «Людиновский».

Напомним, калужскими правоохранителями в 2017 году было выявлено 99 фактов взяточничества, в том числе: 29 фактов получения взяток должностными лицами, 13 фактов дачи взяток, три факта посредничества во взяточничестве, а также 54 факта мелкого взяточничества до 10 тыс. рублей. Средний размер взятки составил почти 210 тысяч рублей. Сумма причиненного ущерба по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в 2017 году составила 27,6 млн рублей, а сумма возмещенного ущерба составила 3,3 млн рублей.