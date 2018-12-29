Москва, 29 декабря, 2018, 13:26 — ИА Регнум. В России с 2008 по 2017 год было расселено более 15 млн кв. метров аварийного жилья, сообщили в Минстрое РФ.

Павел Редин ИА Красная Весна Ветхое жилье

По нацпроекту «Жильё» до 2024 года планируется переселить в новые дома более 664 тыс. граждан. Площадь аварийного фонда в настоящее время составляет 12 млн кв. метров.

На реализацию проекта планируется направить 500 млрд рублей. 432 млрд рублей — это средства федерального бюджета, 68 млрд рублей — из региональных бюджетов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, регионам России будет оказана финансовая поддержка за счёт средств федерального бюджета в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Такое поручение правительству РФ дал президент России Владимир Путин.

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