Красногорск, 1 января, 2019, 15:15 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года в Московской области увеличились тарифы для населения, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Рост тарифов в первом полугодии составил 1,7%. Повышение вызвано увеличением ставки налога на добавленную стоимость, пояснили в комитете.

Подорожание также произойдёт и с начала второго полугодия, в одноставочном выражении оно составит 3,3%.

Одноставочный тариф для населения и приравненных к нему категорий потребителей составил с 1 января — 5,38 рубля за киловатт-час, а с 1 июля он будет 5,56 рубля за киловатт-час.

Для городского населения, проживающего в домах с электроплитами, а также для сельского населения Подмосковья тариф с 1 января — 3,77 рубля за киловатт-час, с 1 июля — 3,89 рубля за киловатт-час.