Москва, 30 декабря, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Задачи, перечисленные главой МИД РФ Сергеем Лавровым на 2018 год, включали в себя пять пунктов. В чем они состояли и удалось ли их выполнить к концу года, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

Список задач включал в себя сохранение иранской ядерной сделки, борьбу с терроризмом в Сирии, урегулирование кризиса на Украине, разрядку обстановки вокруг ядерной программы КНДР, снижение конфликта между Палестиной и Израилем. В той части пресс-конференции Владимира Путина, которая касалась внешней политики, во многом и содержался отчет о проделанной за этот год работе.

Если подходить к вопросу формально, то успешно выполненными можно признать только две задачи из пяти — это очевидные успехи в Сирии; можно считать успешно завершенным и процесс, связанный с Северной Кореей, где в результате российских и китайских усилий продолжается сближение двух Корей, а уровень напряженности постоянно снижается. И даже с теми задачами, которые выглядят нерешенными, такими как кризис на Украине или иранская ядерная сделка, дело не настолько провально, как нередко думают. В чем состоят успехи?

Читайте статью Два из пяти, или Российские внешнеполитические итоги 2018 года и другие публикации Александра Запольскиса о международной политике.