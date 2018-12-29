Москва, 29 декабря, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Российские провайдеры и владельцы сайтов отныне обязаны удалять запрещенную информацию в течение суток. Таким образом, сроки удаления сокращены втрое, сообщает 29 декабря Роскомнадзор.

(сс) TheDigitalWay Блокировка

Отмечается, что в случае выявления запрещенной информации провайдер хостинга должен проинформировать владельца ресурса «и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации».

В ведомстве отметили, что к запрещенной относится информация, склоняющая детей и подростков к совершению незаконных действий, представляющих опасность для их жизни.

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