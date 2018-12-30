Вашингтон, 30 декабря, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Бурный 2018 год Дональд Трамп не стал завершать тихим аккордом, вместо этого разразившись целым шквалом потрясающих Америку решений. О том, с чем подошел президент США — и с чем он привел свою страну — к новому году, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

Намерение Трампа вывести из Сирии американские войска стало знаковым для его отношений с военной элитой. Министр обороны Джеймс Мэттис ответил заявлением об отставке, причем Трамп и здесь постарался оставить последнее слово за собой, отказавшись от двух месяцев, назначенных Мэттисом на передачу дел, и дав ему всего неделю на то, чтобы покинуть пост. Тут же последовала замена — вместо генерала пост министра обороны временно займет гражданский — Патрик Шэнахан, о котором известно, что он поддерживает идею Трампа о создании космических сил.

Добиться от правительства путем угроз блокировать его работу быстрого согласия на дорогостоящее финансирование строительства пограничной стены Трамп не смог, и работа правительства была остановлена. На практике это означает, что 800 000 госслужащих в США накануне праздников остались без зарплаты. Новый год для американской политики начнется 3 января, с заседания уже нового Конгресса, и то, что в новом году Трамп намерен биться за укрепление позиций, несомненно.

Читайте статью Трамп шагает в 2019 год с высоко поднятой головой и без правительства и другие публикации Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».