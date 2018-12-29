Москва, 29 декабря, 2018, 12:49 — ИА Регнум. ПАО «Аэрофлот» попало в поле зрение Федеральной антимонопольной службы. Как сообщили в ведомстве, компанию заподозрили в заключении антиконкурентного соглашения с грузовым оператором аэропорта «Шереметьево» ООО «Москва Карго».

Андрей Грук ИА Красная Весна Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Дело в том, что в настоящее время у ряда компаний, пользующихся услугами «Аэрофлота» для отправки и доставки грузов, отсутствует возможность выбора какого-либо терминала хранения, кроме ООО «Москва Карго».

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"Такие действия ограничили круг организаций, которые могли бы предоставлять аналогичные услуги», — уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

В этой связи ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ПАО «Аэрофлот» и ООО «Москва Карго» по признакам нарушения ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Первое заседание комиссии состоится в начале 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Федеральная антимонопольная служба России возбудила административное дело в отношении международного аэропорта «Шереметьево» по факту препятствования работе ведомства. У руководства аэропорта были истребованы документы и сведения в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, однако организация «проигнорировала законные требования управления».