Москва, 4 января, 2019, 11:51 — ИА Регнум. С появлением различных популяризаторских проектов у людей всё больше растет желание узнать, как устроен мир вокруг нас. ИА REGNUM составило подборку каналов на YouTube, которые просто, а главное, интересно рассказывают об устройство вещей, которыми мы пользуемся каждый день, необычных изобретениях и даже особенностях жизни на космической станции.

Ян Матейко. Коперник. Беседа с Богом. 1872

Марк Робер

Бывший инженер NASA, а теперь YouTube-блогер Марк Робер создает необычные изобретения. Например, джакузи, в котором песок превращается в жидкость, или самый большой и мощный водяной пистолет в мире. Последней необычной конструкцией, созданной Робером, стала «бомба» с блёстками и «спреем-вонючкой» для борьбы с ворами посылок. Инженер замаскировал её под посылку от Apple, начинил скрытыми камерами и поставил на пороге своего дома. В итоге на ловушки «клюнули» несколько человек, реакция которых стала частью ролика.

PracticalEngineering

Профессиональный инженер-строитель Грейди Хиллхаус простым языком объясняет устройство вещей, которые нас окружают. Например, с помощью наглядного эксперимента он показал, как эрозия почвы приводит к образованию провалов дорожного покрытия. В другом ролике Хиллхаус объясняет, что спровоцировало разрушение Такомского моста в 1940 году, которое в дальнейшем способствовало изменению подходов к проектированию всех большепролётных мостов в мире. В последнем видео инженер объясняет, для чего нужны водонапорные башни. Этим видео он начал серию роликов Public Works, в которой будет рассказывать об инфраструктуре и рукотворном мире вокруг нас.

Наука 2.0

Научно-популярный канал «Наука 2.0» рассказывает о достижениях современной российской и мировой науки в разных областях. Например, авторы блога объясняют, почему важна не продолжительность сна, а время, в которое человек ложится спать. Еще один интересный ролик показывает устройство уличных часов, которое значительно отличается от домашних или наручных. Последнее видео посвящено актуальной в новогодние праздники теме — фейерверкам. Авторы рассказывают, как создаются театрализованные представления в небе, чем бытовая пиротехника отличается от профессиональной и как её безопасно использовать.

Science

На канале собраны видео с самой долгой миссии на МКС, где российский космонавт Михаил Корниенко провел почти год. Он и его коллега Сергей Волков рассказывают, как устроена космическая станция, как космонавты пьют воду в космосе, где и как для них готовят еду, а также как выглядит выход в открытый космос и как происходит подготовка к нему. В последнем ролике Корниенко показывает космический спортзал и объясняет, как работают тренажеры в невесомости.

TechZone

На канале TechZone собраны подборки необычных изобретений: одежда, которую невозможно перерезать даже бензопилой, чемоданы-трансформеры, нестандартные виды транспорта для детей и другие. В последнем ролике собраны различные инструменты для работы с деревом. Среди них портативная лесопилка, эскалатор, способный перемещаться даже по глубоким лесным оврагам, система, способная за несколько секунд разрезать бревно на дрова, и другие.

Люди хотят следить, куда движутся современные ученые, а вместе с ними и все человечество — от звезд и других планет до морских глубин и центра Земли. Скорее всего, это объясняется тем, что в науке сейчас происходит большой скачок, кардинально меняющий нашу жизнь. Быть в курсе событий — уже не просто прихоть, а обязательное условие нынешней эпохи.