Красноярский район, Самарская область, 29 декабря, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Вход в администрацию городского поселения Новосемейкино местные жители завалили большим сугробом. Таким образом граждане поблагодарили администрацию за «качественную уборку снега».

Twitter.com/av_narniy Рукотворный сугроб в Новосемейкино

Своеобразную протестную акцию активно обсуждают пользователи социальных сетей. На фотографии, опубликованной жительницей региона, перед входом в здание администрации видна большая куча снега, которая перегородила дверь.

«Это и есть глас народа, оценка власти на местах», — поддержали активистов пользователи.

О реакции местных чиновников и дальнейшем развитии событий не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, 26 декабря днем в Самарской области начался сильный снегопад, выпало рекордное количество осадков. Областной центр встал в десятибалльных пробках. Позднее правительство региона отчиталось об уборке и вывозе с улиц Самары 12 тыс. тонн снега.

Всего с 1 по 27 декабря с городских магистралей вывезли 34 тыс. тонн снега.