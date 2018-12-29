Великий Новгород, 29 декабря, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребёнка в результате пожара в одной из комнат общежития на улице Космонавтов ночью 27 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 декабря, в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 23-летняя мать оставила без присмотра в квартире трёхлетнего сына. Возник пожар. Ребёнка вытащили из горящей комнаты спасатели, но позднее мальчик скончался в больнице, не приходя в сознание.

Для установления точной причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства пожара выясняются.