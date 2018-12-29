Тель-Авив, Израиль, 29 декабря, 2018, 10:57 — ИА Регнум. ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны Палестины, сообщает 29 декабря Anadolu Ajansi.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

О потерях среди палестинцев не сообщается, также нет информации об ущербе, причиненном объектам инфраструктуры.

Напомним, противоречия между Палестиной и Израилем значительно осложнились в конце марта 2018 года, когда в секторе Газа начались массовые манифестации.

Причиной протестов стало решение президента США Дональд Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что вызвало резкое недовольство среди представителей международного сообщества.