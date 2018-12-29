Москва, 29 декабря, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Темпы уничтожения банковской системы РФ замедлились, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в 2018 году Банк России отозвал лицензии у 55 российских банков.

Константин Маковский. Крах банка. 1881

«После того как осенью 2018 года была отозвана лицензия крупнейшего на сегодняшний день банка «Югра» (скандал продолжается до сих пор), а из 11 крупнейших банков страны 10 стали государственными (так как они очень крупны, чтобы их было можно уничтожить), Банк России приостановил свое рвение, — отметил Делягин. — Были ожидания, что он переориентируется с аналогичными действиями на управляющие пенсионные компании и на страховые компании. Но эти надежды не оправдались. Видимо, там совсем плохо регулируемый рынок, и там последствия даже минимального наведения порядка были бы катастрофичными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 55 российских банков. За декабрь лицензии лишились шесть банков — «Руссобанк», «Донхлеббанк», «Рунэтбанк», «Си Ди Би Банк», «Экономикс-Банк» и «Златкомбанк».

А в конце декабря регулятор принял решение аннулировать лицензии у пяти крупнейших форекс-дилеров по управлению ценными бумагами — «Форекс клуб», «Фикс трейд», «Трастфорекс», «Альпари форекс» и «Телетрейд групп».