Кызыл, 29 декабря, 2018, 10:12 — ИА Регнум. На улицах столицы Тувы — города Кызыла — был обнаружен волк.

Скриншот со страницы группы «Тыва Медээ» Новости Тувы». Vk.com Волк на улицах Кызыла

29 декабря хищника уничтожили. Информация об этом появилась на страницах паблика «Тыва Медээ» Новости Тувы» в соцсети «ВКонтакте».

"Все признаки убитого хищника говорят о том, что зверь содержался в домашних условиях (следы ошейника на шее, характерный запах псины, говорящий о том, что животное жило в конуре, экскременты показывают, что его кормили кормом для собак)», — говорится в сообщении паблика.

Уточняется, что сотрудники Госкомохотнадзора Тувы совместно с полицейскими ищут хозяев хищника, так как незаконное содержание диких животных — серьёзное нарушение природоохранного законодательства.

Как сообщили ИА REGNUM в МВД Тувы, данная информация проверяется.

По данным Госкомохотнадзора Тувы, в республике проводится работа по регулированию численности волков. На сегодняшний день всего по региону уничтожено 308 волков.