Калуга, 29 декабря, 2018, 09:58 — ИА Регнум. В Калужской области в реализации государственной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году примут участие 16 муниципальных образований. Плановый объем средств федерального и областного бюджетов составит 305 млн рублей, из них 294 млн рублей — средства федерального бюджета. Об этом 29 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным ведомства, в следующем году планируется благоустроить 87 парков и скверов.

Travelask.ru Таруса стал победителем всероссийского конкурса по комфортной среде в малых городах

Между тем по итогам 2018 года в программе «Формирование современной городской среды» приняли участие 57 муниципальных образований региона. Было благоустроено 264 двора и 65 общественных территорий. Проведено свыше 200 субботников. В них приняли участие более 5000 жителей. Посажено 2256 деревьев и кустарников.

Губернатор Анатолий Артамонов 28 декабря на заседании консультативного совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области поблагодарил руководителей муниципалитетов за их неравнодушие и заботу о преображении подведомственных территорий.

«Мы приложили немалые усилия, чтобы остаться в этой программе. Теперь наша задача — ответить хорошими результатами. По всем муниципалитетам эта работа должна проводиться. Там, где есть забота о содержании и благоустройстве территорий, там настроение и отношение людей к власти меняется», — сказал калужский губернатор.

Напомним, по предварительным оценкам Минстроя России, Калужская область в 2018 году вошла в 25 лучших регионов России по комфортной городской среде, а Тарусский район стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной среды в малых городах.