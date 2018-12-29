Москва, 29 декабря, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Россия через несколько лет намерена уменьшить добычу нефти. Это предусмотрено утверждённой стратегией развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

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В документе отмечается, что в 2018 году ожидается рост добычи нефти до 549 млн тонн, а в 2019 году — до 557 миллионов тонн. При этом своего пика добыча чёрного золота в стране достигнет в 2020 году и будет находиться на уровне 562 млн тонн, пишет РИА Новости. А уже в 2022 году прогнозируется снижение добычи нефти до 560 млн.

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В 2023 году добыча нефти ожидается на уровне 558 млн тонн, в 2024 году — 557 млн тонн.

Напомним, 28 декабря в России была утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Главная цель стратегии — обеспечить рациональное и в бережное недропользование.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз по объёмам добычи нефти в России в 2018 году до 11,33 млн баррелей в сутки. Ранее прогнозные значения заявлялись на уровне 11,24 млн баррелей в сутки.