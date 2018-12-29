Киев, 29 декабря, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Российское заграждение на границе с Украиной в Крыму напомнило украинским пользователям соцсетей о замысле бывшего премьер-министра Арсения Яценюка отгородиться стеной от России. Яценюку посоветовали учиться у российских властей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Так, пользователь «твиттера» с ником Нічомунедивуюсь призвал показать заграждение Яценюку, чтобы тот рассказал, «где его стена и какая она». Другие комментаторы отметили, что Украина со строительством стены не справилась, тогда как Россия, ограниченная санкциями, построила и заграждение, и Крымский мост.

«Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить. И украли, конечно, но и построили», — написал в Тwitter Андрей Д.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничное заграждение в районе Перекопского перешейка в Крыму протяженностью более 60 км было сооружено для защиты от украинских диверсантов. Украинские власти заявили, что направят по этому поводу России ноту протеста.

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