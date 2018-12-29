Абакан, 29 декабря, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Хакасский экономист Евгений Мамаев пожелал жителям России в новом году быть полными сил и оптимизма.

Фото из личного архива Евгения Мамаева Евгений Мамаев

«От души поздравляю с наступающим 2019 годом! Пусть в памяти о годе ушедшем останутся только хорошие воспоминания, а в новом году желаю всегда быть полными сил и оптимизма, ценить каждый день. Желаю много перспективных идей, отличных возможностей и уверенных побед. Пусть все будет хорошо!» — сказал Евгений Мамаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.