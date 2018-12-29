Кемерово, 29 декабря, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Столица Кемеровской области — город Кемерово — готова к встрече Нового года, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Администрация города Кемерово Город Кемерово готов к встрече Нового года

В городе установлено более 1,5 тысячи иллюминированных деревьев и 2 тысячи световых фигур, праздничные ёлки и снежные городки. Кроме того, во дворах жилых домов и на улицах частного сектора общественники создали 933 горки, а активисты территориального общественного самоуправления в рамках конкурса «Снежный калейдоскоп» построили дворовые снежные городки, а также оформили около двух тысяч балконов, пяти тысяч окон и почти 1,3 тысячи подъездов, вылепили из снега 1,1 тысячи снежно-ледяных фигур и инсталляций. Для любителей зимних видов спорта работают 16 ледовых площадок, 24 пункта проката зимнего спортивного инвентаря и 23 лыжные трассы.

Всего в период с 20 декабря по 8 января в Кемерове пройдет около 250 праздничных культурно-развлекательных и спортивных событий. В новогоднюю ночь на площади Советов состоится традиционная встреча Нового года «Карнавальная ночь 2019». Городские власти рассчитывают, что предполагаемое количество зрителей составит более 50 тысяч человек.

Тем временем сообщается, что с 15:00 часов 31 декабря до 5:00 часов 1 января из-за проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение транспорта через площадь Советов, а также по улице Орджоникидзе.

В администрации Кемерова уточнили, что в новогодние праздники специалисты городской службы спасения будут дежурить в круглосуточном режиме. В случае возникновения нарушений и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ будут задействованы две аварийно-восстановительные бригады, бригада канализационщиков и бригада электриков — всего 26 человек.

«Кемеровской службой спасения подготовлен аварийный запас для устранения любых коммунальных аварий — задвижки, трубы различного диаметра, шаровые краны, фланцевые соединения и кабельная продукция», — обещают власти.

Стационары и поликлиники Кемерова в праздничные дни будут оказывать помощь согласно графику, назначены дежурные бригады медперсонала.