Вашингтон, 29 декабря, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Разведывательный самолет ВВС США был перехвачен российским истребителем над акваторией Черного моря. Об этом сообщил официальный представитель командования ВВС США в Европе и Африке капитан Кристофер Бойер-Мидер.

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Инцидент произошел 27 декабря неподалеку от Крымского полуострова с участием американского самолета RC-135V/W Rivet Joint. Перехват был безопасным, модель российского самолета не называется.

Никаких дальнейших действий не последовало, рассказал Бойер-Мидер ТАСС.

28 декабря российское издание Минобороны «Красная звезда» сообщило о тех случаях за неделю, когда российские истребители поднимались в воздух, препятствуя нарушению границ РФ. Уточняется, что воздушной разведкой вблизи российской территории занимались 14 летательных аппаратов.

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