США развязывают руки террористам, Донбасс ждёт новых атак: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- США развязывают руки террористам в Сирии;
- Донбасс в ожидании новых атак ВСУ;
- Режим «чёрного неба» в Красноярске продлён;
- После схода лавины в Хабаровском крае объявлен режим ЧС;
- Предстоящий год станет самым теплым в истории наблюдений.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1030.