Манила, 29 декабря, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Сильное землетрясение произошло 29 декабря на юге филиппинского острова Минданао, сообщает со ссылкой на американских геологов турецкое агентство Anadolu.

(сс) Z22 Сейсмограф

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в городе Давао на глубине 59 км. По силе оно достигло 6,9 балла.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами выступил с предупреждением о возможном цунами в некоторых регионах Филиппин и Индонезии.