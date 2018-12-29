Сильное землетрясение произошло на юге Филиппин
Манила, 29 декабря, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Сильное землетрясение произошло 29 декабря на юге филиппинского острова Минданао, сообщает со ссылкой на американских геологов турецкое агентство Anadolu.
(сс) Z22
Сейсмограф
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в городе Давао на глубине 59 км. По силе оно достигло 6,9 балла.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами выступил с предупреждением о возможном цунами в некоторых регионах Филиппин и Индонезии.