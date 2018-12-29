Пекин, 29 декабря, 2018, 08:37 — ИА Регнум. На одной из угольных шахт в провинции Фуцзянь на востоке Китая произошла трагедия. По невыясненным пока причинам погибли пять человек. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

(сс) tunaolger Шахтер

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В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 13 горняков

Уточняется, что инцидент произошёл 28 декабря в районе Юндин города Лунъянь. Всего в забое шахты находилось девять человек. Один горняк получил ранения, ещё двое были спасены. Ещё один остаётся заблокированным. Его поиски продолжаются.

Что именно произошло в шахте, не уточняется. Причины аварии устанавливаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года взрыв произошёл на угольной шахте, принадлежащей компании Shuangying Coal Co., Ltd., в городе Нэйцзян в провинции Сычуань на юго-западе Китая. В результате погибли четыре человека, ещё двое получили ранения. А в середине декабря на шахте в китайском городе Чунцин семь горняков погибли и ещё трое получили ранения в результате опрокидывания в шахту вагонетки. Её крепежный механизм сломался, вагонетка скатилась по рельсам и упала на горняков.