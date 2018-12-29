Вашингтон, 29 декабря, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы американского штата Калифорния арестовали нелегального мигранта, подозреваемого в убийстве полицейского, сообщает 29 декабря Fox News.

Keith Allison Задержание

Преступление было совершено в среду, 26 декабря, подозреваемого удалось арестовать лишь спустя двое суток.

Представители полиции отметили, что выходец из Мексики находился на территории США незаконно. Пока нет информации относительно мотивов преступления.

Напомним, проблема нелегальной миграции в США встала остро тогда, когда президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении построить на границе с Мексикой стену, дабы решить эту проблему.

Кроме того, глава Белого дома не раз заявлял о своем желании запретить въезд в страну мигрантам из тех стран, в которых высока угроза терроризма. Споры по данному вопросу раскололи общество.