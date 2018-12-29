Москва, 29 декабря, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В московских аэропортах пассажиров поздравят с наступающим, 2019 годом. Для туристов, прибывающих в Москву, волонтеры проведут акцию «Москва поздравляет тебя!», сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Шереметьево»

Цель акции «Москва поздравляет тебя!» — показать радушие столицы нашей Родины для туристов со всей России и мира.

Пассажиры, прибывающие во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», с 29 декабря по 2 января получат праздничные новогодние открытки с пожеланиями и подарки.

Новогодние поздравления на открытках написаны на русском, английском и китайском языках.

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Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожные вокзалы Москвы также подготовили для гостей, прибывающих в столицу, приятные новогодние сюрпризы.

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