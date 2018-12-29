Лос-Анджелес, США, 29 декабря, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Актер Марк Хэмилл в интервью журналистам заявил, что его расстраивает, когда Дональда Трампа или бывшего министра обороны США Дика Чейни сравнивают с Дартом Вейдером из «Звездных войн». Об этом 28 декабря сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Звёздные войны Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». реж Ирвин Кершнер. 1980. США Дарт Вейдер

Хэмилл пояснил, что ему это не нравится по той причине, что Дарт Вейдер раскаялся, увидев ошибку в конце своего пути. Актер добавил, что, по его мнению, ни Чейни, ни Трамп не делают этого.

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Напомним, ранее Марк Хэмилл предложил заменить звезду Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда на звезду актрисы Кэри Фишер, которая ушла из жизни в декабре 2016 года. Он написал об этом на своей странице в соцсети Twitter в августе 2018 года.