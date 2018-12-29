Москва, 29 декабря, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Курящие жильцы обязаны компенсировать вред соседям, если те страдают от проникающего в квартиры дыма. Соответствующий прецедент включен в обзор судебной практики, опубликованный высшим судебным органом — Верховным судом России.

Винсент Ван Гог. Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой. 1889

В Верховном суде пояснили, что жильцы имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий употребления соседями табачных изделий. Если это право жильцов нарушается, соседи обязаны компенсировать причиненный моральный вред.

Курильщики, в свою очередь, вправе курить в жилых помещениях, но таким образом, чтобы соседи от их привычки не страдали.

На практике моральной компенсации добился житель Новосибирска, чей сосед более пяти лет курил у себя на лоджии. Мужчина подал в суд, заявив, что дым от соседа затягивает в его квартиру, что является риском для здоровья и «причиняет моральные страдания».

Суды первой и второй инстанции иск отклонили, однако настойчивый новосибирец дошел до Верховного суда. В высшей инстанции мужчину поддержали — суд обязал ответчика выплатить истцу 5 тыс. рублей.

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