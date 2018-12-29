Москва, 29 декабря, 2018, 07:32 — ИА Регнум. По итогам осеннего призыва на воинскую службу в российскую армию направлены 132,5 тысячи новобранцев. Об этом в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский.

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«План по призыву граждан на военную службу выполнен в полном объёме», — уточнил Бурдинский.

Генерал-майор отметил, что в 2018 году снизилось количество уклонистов.

«Если осенью 2017 года таких было около трёх тысяч, то в настоящее время их около 1200», — добавил начальник управления.

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Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью в армию были призваны 132,5 тыс. человек, что на 1,5 тыс. новобранцев меньше, чем год назад, однако больше, чем было призвано весной 2018 года (128 тысяч). При этом количество уклонистов от призыва на военную службу сократилось на 53% в сравнении с весной 2016 года.