Петропавловск-Камчатский, 29 декабря, 2018, 06:47 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» в пятницу, 28 декабря 2018 года, без объяснения причин отменила рейс SU 1730 сообщением Москва — Петропавловск-Камчатский. Также был отменен рейс SU 1731 на 29 декабря. Об отмене рейса пассажиры узнали из СМС-сообщений. Люди знали, что на Камчатку обрушился мощный циклон, и предполагали, что рейсы будут задержаны до улучшения погодных условий. Но рейсы именно отменили. Люди не могли выяснить причину в авиакомпании — им там ничего не объясняли. За помощью пассажиры начали обращаться к информационные агентства Камчатки. Но и журналистам в «Аэрофлоте» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. Только сутки спустя «Аэрофлот» в своем официальном сообщении уведомил, что назначит дополнительные рейсы для Камчатки. За это время в ситуацию успел вмешаться губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, политики и общественники полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэрофлота борт

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Почти 800 человек вынуждены были экстренно менять свои планы, терять деньги, пребывая при этом в полном неведении о том, как им добраться до Камчатки из Москвы или в обратном направлении.

В инстаграм регионального ИА Камчатка-Информ читатели, брошенные в Москве, оставляли десятки возмущенных комментариев:

«Я только за один час потеряла 71 тысячу рублей! У меня куча стыковочных рейсов, даже на автобус куплен билет! Еще несколько месяцев назад мы спланировали с родными из Украины встречу в Симферополе. Теперь я точно не успею добраться до них до Нового года! Представитель «Аэрофлота» не объяснил причину отмены рейса. Он просто сказал, что самолету из-за всех задержек просто нет смысла лететь на Камчатку! Авиакомпания смогла предложить мне только один вариант решения проблемы — купить билет в бизнес-класс на завтрашний рейс России! Я купила! И тут же получила сообщение, что рейс вылетит на Москву не 29 декабря, а 30! Что делать, я не знаю. Это просто издевательство. Мы, камчатцы, привыкли к задержкам рейсов из-за циклонов. Но что делать в такой ситуации, я просто не знаю. Ну разве так можно?! Мы же не быдло, в конце-то концов?!» — написала пассажирка отмененного SU 1731 Анжела Михайловна.

«Мне вообще непонятно, как можно отменять целый рейс с людьми накануне Нового года?! Что теперь делать?! Ведь рейс не задержали, не перенесли, а просто отменили! Мне не предлагают другой рейс. Мне всего лишь обещают возврат денег! Билетов на Камчатку на 29 и 30 декабря нет даже через Хабаровск и Владивосток. Как мне добираться домой?!» — написал читатель агентства Алексей.

Оперативно прокомментировать ситуацию в «Аэрофлоте» не смогли. Вопрос между тем очень серьезный — люди потеряли деньги. Большие деньги.

Почти сутки спустя «Аэрофлот» всё-таки выдал официальное сообщение. За это время в ситуацию уже успели вмешаться камчатские политики и общественники.

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Разница между задержанным или перенесенным из-за погоды или по вине компании-перевозчика рейсом и отмененным рейсом очень большая. В первом случае авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостиницах и обеспечить питанием. Во втором случае — просто вернет деньги, предоставив пассажирам самим решать свои проблемы.

Люди, узнавшие, что их рейс отменен, судя по многочисленным сообщениям, были просто предоставлены сами себе. И вынуждены были покупать безумно дорогие билеты в бизнес-класс, чтобы избежать перспективы встречать Новый год на полу аэровокзалов.

В официальном сообщении «Аэрофлота» говорится:

«Для вывоза пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлот» планирует выполнить рейсы 30 декабря 2018 года. Рейс SU 1730 за 27 декабря был направлен на запасной аэродром Владивостока по причине неблагоприятных погодных условий. В настоящее время воздушное судно находится во Владивостоке. Пассажиры размещены на отдых в гостиницах города. Как только метеоусловия позволят совершить посадку в аэропорту Петропавловска-Камчатского, воздушное судно сразу вылетит», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Также в своем сообщении авиаперевозчик призвал общественников и политиков «не раскачивать лодку»:

«Обеспечение безопасности полетов является безусловным приоритетом «Аэрофлота». Отмена рейса произведена исключительно для обеспечения безопасности: посадка самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского невозможна. Компания призывает местных политиков и общественных деятелей не раскачивать ситуацию и не призывать к невыполнимым действиям со стороны компании из-за своих политических амбиций».

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Но ни камчатские политики, ни журналисты, ни пассажиры не призывали «Аэрофлот» совершать сомнительный подвиг и садиться на полуострове в буран. Люди возмущены именно тем, что рейсы — отменили, а они вынуждены были тратить баснословные суммы на билеты бизнес-класса. Но о компенсациях в официальном сообщении «Аэрофлота» — ни слова.

«Я с этого рейса. Вы даже не представляете, что с нами происходит!!! У меня сгорают путевки на Кубу! Мы 3 года с женой копили! И никто не возместит!!! Билетов на Москву — нет!!! Ближайшие на 4 января! Билеты предлагают обменять с доплатой разницы из своего кармана, да еще плюс 35 евро за каждый билет — штраф (!!!) за обмен!!! Кто возместит наши убытки?!».

«Это безобразие! Никакой ответственности перед пассажирами! У меня впереди два стыковочных рейса, они пропадают!!! Спросить не с кого!!! Так придумали законодательство, правы во всем!!! Безобразие, чтоб не сказать откровеннее!!!».

«Живу на Камчатке 45 лет, всякое бывало, бывало, что по неделе рейсы из-за циклонов откладывали, но как только погода налаживалась, сразу всех вывозили! Даже не представляла, что может быть полная отмена рейса!!! Да никто себе такого представить не мог! Провели рейдерский захват Трансаэро, не пускают S7, но я думаю, что камчатцы этого просто так не оставят! Будет скандал на всю страну!», — пишут брошенные пассажиры «Аэрофлота».

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Губернатор Камчатки Владимир Илюхин удовольствовался обещанием «Аэрофлота» и рассыпался в благодарностях в адрес авиакомпании:

«По результатам проведенных переговоров можно с уверенностью сказать, что все запланированные рейсы будут выполнены в штатном режиме. Ни о какой отмене без дополнительных рейсов речи не идет. И я хочу поблагодарить руководство ПАО «Аэрофлот» за то, что они оперативно реагируют на наши обращения и в принятии решений учитывают интересы пассажиров», — говорится в официальном сообщении главы региона.

Между тем в заявлении властей Камчатки, а также «Аэрофлота» ни слова нет о том, как теперь быть людям, у которых «сгорели» путевки, пропали стыковочные рейсы, которые вынуждены были, следуя рекомендациям сотрудников «Аэрофлота», покупать дорогущие билеты в бизнес-класс.

В ужасе люди даже обратились к депутату, вице-спикеру ГД РФ Ирине Яровой, к ней же обратились и камчатские журналисты. Но из офиса Яровой никаких комментариев пока не поступило.

Как сообщало ИА REGNUM, действия авиакомпании «Аэрофлот», крупнейшего авиаперевозчика России, давно вызывают нарекания у дальневосточников. В сентябре 2018 года, накануне IV ВЭФ, на котором очень много говорилось об опережающем развитии ДФО, госкорпорация «Аэрофлот» (61,17% акций у Росимущества) сообщила жителям Дальнего Востока, что им придется отвыкать от комфортных путешествий. Рейсы ДФО — Москва будет выполнять «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Россия». Самолеты «России» куда менее комфортны, лететь 8, а то и более часов дальневосточникам предстоит буквально в скрюченном состоянии. Нововведение вызвало возмущение жителей Дальнего Востока. «Аэрофлот» согласился вернуть часть рейсов в регион, но меньше проблем от этого, как видим, не стало.

Законодатель РФ придумал множество уловок, позволяющих буквально грабить пассажиров, потративших сбережения многих лет на так называемые «стыковочные» рейсы. Никто пассажирам ничего не возмещает.

Дальневосточники называют проблему транспортной недоступности одной из ключевых. В ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина люди говорили, что у их детей нет «чувства Родины» — они оторваны от страны, никогда её не видели, а страны Юго-Восточной Азии знают лучше.