Пекин, 29 декабря, 2018, 05:53 — ИА Регнум. В общей сложности 28 подозреваемых в телефонном мошенничестве были возвращены в восточную китайскую провинцию Цзянсу из Бангладеш, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Полиция КНР

Подозреваемые замешаны в более, чем 110 случаев мошенничества по всему Китаю на общую сумму 18 млн юаней (около $2,6 млн), сообщили в полиции. В сентябре госпиталь в городе Янчжоу сообщил в полицию о том, что их финансовый персонал был обманут на 10 млн юаней некими мошенниками, которые представились сотрудниками общественной безопасности, прокуратуры и судебными приставами из Шанхая.

После расследования полиция установила месторасположения злоумышленников, ими оказалась целая банда с логовом в Бангладеш. В конце декабря 28 подозреваемых были задержаны в Бангладеш. У них при себе имелось огромное количество банковских карт, компьютеров и телефонов, которые были немедленно изъяты.

Китайская полиция в общей сложности вернула в страну 750 телефонных мошенников из-за рубежа, включая такие страны, как Лаос, Индонезия и Филиппины в 2018 году, отметили в Министерстве общественной безопасности Поднебесной.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае было задержано более 2 тыс. мошенников, желающих поживиться за счет стариков, а также раскрыто более 3 тыс. дел мошенничества.