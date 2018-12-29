Москва, 24 июня, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Теракты в Севастополе и Дагестане в день Святой Троицы не могут быть совпадением, они инспирированы извне с целью посеять панику и разобщить народ России. Об этом 23 июня заявил председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

«Нелюди, напавшие на храмы, синагогу, священнослужителей, мирных граждан заслуживают самой суровой кары. Но ответственности не должны избежать, прежде всего, те, кто стоит за террористами, кто направляет этих зверей, кто поставляет смертоносное оружие и даёт индульгенцию на убийство женщин, стариков и детей», — отметил Слуцкий в Telegram-канале.

По словам главы ЛДПР, США и их сателлиты в Европе не могут смириться с фактическим поражением киевских марионеток в зоне СВО. Они превратились в откровенных спонсоров терроризма. Кровь жертв терактов в Севастополе и Дагестане тоже на их руках, продолжил Слуцкий.

Он подчеркнул, что Россию не запугать, народ страны един. Виновные ответят за всё, добавил политик.

Слуцкий выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале Республики Дагестан боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагоги и пост ДПС. Число погибших в результате атак террористов в Дагестане возросло до девяти, семеро из них — правоохранители, 25 человек пострадали.

В Севастополе к медикам после атаки ВСУ 23 июня обратился 151 человек, госпитализировали 82 пострадавших, в их числе около 30 детей разного возраста. Погибли четыре человека — двое взрослых и два ребёнка.

В Минобороны России заявили, что 23 июня украинские боевики выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Средства ПВО перехватили цели, обломки одной ракеты упали в прибрежной зоне. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ответственность за случившееся лежит на США, которые поставили киевскому режиму ракеты. Кроме того, все полётные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

В Пентагоне заявили, что знают о террористическом ударе украинской армии по Севастополю американскими ракетами ATACMS, но что-либо сказать по этому поводу нечего.

Дата для нанесения удара, праздник Троицы, была выбрана неслучайно, атака ВСУ — ритуальное преступление, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова.