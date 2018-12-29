Пекин, 29 декабря, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Воспитатель детского сада была приговорена судом Пекина к одному году и шести месяцам тюрьмы за жестокое обращение с детьми, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

(сс) LeoNeoBoy Иглы

Приговор был вынесен Народным судом района Чаоян города Пекина. Суд выяснил, что Лю Янань, являвшаяся воспитателем детского сада Red Yellow Blue (RYB), колола детей иголками в «воспитательных» целях. В результате в ноябре 2017 года пострадали четыре ребенка. Суд также запретил Лю работать в сфере воспитания и обучения детей в течение пяти лет. Суд признал поведение Лю крайне опасным для психики и душевного здоровья детей.

Ответим, что согласно китайским законам, лица, проявлявшие насилие по отношению к детям, старикам и пациентам в лечебных заведениях, а также инвалидам, могут получить до трех лет тюрьмы, в случае серьезного характера насилия.

Читайте также: Во всех детских садах Пекина пройдут проверки на предмет насилия над детьми

Как сообщало ИА REGNUM, суды Китая с 2015 года рассмотрели 2800 случаев торговли женщинами и детьми.