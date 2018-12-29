РФ хотят сломать изнутри, в РФ предлагают сначала подумать: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Американцы не без основания хотят развалить Россию изнутри;
- На поселок в Хабаровском крае сошла лавина;
- Россия и Великобритания готовы восстановить численность дипломатов;
- В Госдуме ответили на требования Меркель и Макрона;
- Оружие вермахта пойдет на ступени Главного храма ВС РФ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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