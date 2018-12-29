Кишинёв, 29 декабря, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко открыли 28 декабря новый совместный пункт пропуска через госграницу «Паланка — Маяки — Удобное». Как передает ИА REGNUM, молдавские и украинские чиновники пообещали, что время ожидания на таможне будет значительно сокращено.

Arnaud DG Украинский пограничный столб

Филип отметил, что деньги на обустройство совместного пункта выделил ЕС. «Этот пункт пропуска, построенный по европейским стандартам, приближает нас к Европе и в первую очередь приносит пользу тем, кто пересекает границу. Нам удалось построить здесь современную инфраструктуру. В то же время речь идет и об улучшении условий труда сотрудников Пограничной полиции и Таможенной службы», — сказал молдавский премьер.

Он добавил, что это еще одно доказательство дружественных отношений Молдавии и Украины. «Это шестой совместный контрольно-пропускной пункт и пример, когда Республика Молдова имеет возможность контролировать границу на центральном участке», — добавил он.

В свою очередь, Петр Порошенко отметил важность совместных проектов и объединения усилий в «европейских устремлениях» двух стран. «Сегодняшнее событие является примером единства: только совместными усилиями мы смогли обеспечить высокий уровень безопасности и стабильности в регионе», — подчеркнул президент Украины.

В настоящее время совместный контроль ведется на шести пунктах пропуска через границу: «Крива — Мамалыга», «Ларга — Кельменцы», «Бричень — Россошаны», «Джурджулешть — Рени», «Кучурган — Первомайское» (на приднестрвоско-украинской границе) и «Паланка — Маяки — Удобное».