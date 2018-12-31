Москва, 31 декабря, 2018, 06:24 — ИА Регнум. В центре Москвы улица Тверская закрыта для движения автомобилей, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Pravdaverita Улица Тверская. Москва

Ограничения действуют с 14:00 31 декабря по 2 января. Они вызваны проведением в столице новогоднего фестиваля «Путешествие в Рождество».

На Тверской пройдут спектакли и концерты с участием российских и зарубежных артистов. Кроме того, здесь состоятся спортивные и цирковые шоу, а также интеллектуальные игры.

Главную тему торжеств на Тверской назвали «Новый год моего детства». Оформление и культурную программу посвятили истории зимнего праздника. Отправной точкой стали 50-е года прошлого века.