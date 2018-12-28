«Волонтеры» доставили в Испанию 308 нелегальных мигрантов
Мадрид, 28 декабря, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Благотворительная организация Proactiva Open Arms доставила в Испанию 308 мигрантов из Ливии, ранее выловленных в Средиземном море, 28 декабря передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беженцы ЕС
Беженцы, которым было отказано в доступе в порты Мальты и Италии, благополучно высадились в порту Альхесирас на юге Испании.
Испанская Proactiva Open Arms является одной из немногих «волонтерских организаций», помогающих беженцам, вышедшим в Средиземное море, добраться до портов ЕС.
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